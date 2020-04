Non decolla la collaborazione tra il maestro Iginio Massari (autentica icona della pasticceria e volto noto per gli appassionati di Master Chef) e Domenica In su Rai 1. In una puntata precedente Mara Venier era caduta in una delle sue gaffe non sapendo chi fosse Massari (clicca qui), stavolta a inizio puntata c'è invece Jerry Calà che non riesce mai ad azzeccare il nome del pasticcere storpiandolo in Igidio, Gino, Icilio, Virginio, etc... oltre a interromperlo continuamente con una serie di gag insieme a Orietta Berti. Il caos totale, mentre Massari cerca di dare due ricette, quella del tiramisù e della crostata, insieme alla figlia. Così alla fine Massari abbozza il consueto sorrisetto e ai momenti dei saluti si lascia sfuggire un gelido "alla prossima volta, se ci sarà". E sui social il pubblico si scatena contro la trasmissione e la sua conduttrice.