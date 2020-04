Stasera in tv 26 aprile, film su Iris: La pelle che abito con Antonio Banderas. Il cast e la trama

Stasera in tv 26 aprile, alle ore 21 su Iris va in onda il film La pelle che abito. Pellicola del 2011, realizzata in Spagna e diretta da Pedro Almodóvar. Vanta un cast super: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Blanca Suarez, Eduard Fernandez, Fernando Cayo, Josè Luis Gomez, Jan Cornet, Barbara Lennie, Isabel Blanco. Film di genere drammatico, racconta la storia del chirurgo plastico Ledgard. Dopo aver perso la moglie in un incendio causato da un incidente, per dodici anni sperimenta la pelle sintetica che avrebbe potuto salvare la sua donna non senza commettere crimini, superando i limiti etici e non solo quelli.