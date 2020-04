Stasera in tv 26 aprile, film su Paramount Channel: c'è Transformers. Un bagno di fantascienza (ore 21.10)

Stasera in tv su Paramount Channel film a partire dalle ore 21.10. Si tratta di Transformers, una pellicola americana del 2007, genere fantascienza. Il film è diretto da Michael Bay e garantisce azione ed effetti speciali dall'inizio alla fine. E' il ritorno dei Transformers sulla terra, che come al solito garantiscono azione ed effetti speciali. La lotta tra bene e male si è spostata dal pianeta Cybertron. Si affrontano Autobots e Decepticons. Il regista, esperto di action movies, riesce nell'impresa di portare sullo schermo la storica saga dei cartoni animati degli anni Ottanta. Un film particolare, per gli appassionati del genere.