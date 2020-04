Stasera in tv 26 aprile, su Rai Movie c'è il film Gifted il dono del talento. Il cast e la trama (ore 21.10)

Gifted il dono del talento. E' il titolo del film in programmazione stasera, 26 aprile, in tv su Rai Movie a partire dalle ore 21.15. Anno 2017, realizzato in Usa, è di genere drammatico, diretto da Marc Webb. Nel cast Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer. La trama: Frank Adler è single ma sta crescendo Mary, nipotina di sette anni, figlia di sua sorella che è una matematica geniale. Anche la piccola è straordinariamente dotata, al punto che va controvoglia a scuola visto che si sente molto distante dai suoi coetanei. A complicare ulteriormente la nonna che la vuole sottrarre a Frank per spingerla ancora di più negli studi.