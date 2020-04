Stasera in tv 26 aprile, su Canale 20 Mediaset il film The Departed Il bene e il mal. Trama e cast

Stasera in Tv 26 aprile film poliziesco su Canale 20 Mediaset. Alle ore 21.04 è in programma The Departed il bene e il male, titolo americano del 2006 con la regia di Martin Scorsese. Cast d'eccezione: Jack Nicholson, Leonardo Di Caprio, Vera Farmiga, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin, Anthony Anderson. La trama: a Boston comanda il boss Frank Costello. La polizia decide di infiltrare un giovane poliziotto all'interno dell'organizzazione. Intanto una recluta sta facendo carriera in polizia e ottiene una posizione rilevante nella squadra che ha come obiettivo la distruzione della banda di Costello. In realtà la recluta lavora per il boss.