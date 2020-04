Stasera in tv 26 aprile, film su Rai 4 Devil's Knot fino a prova contraria. Il cast e la trama

Stasera in tv 26 aprile su Rai 4 alle ore 21.21 è in programmazione il film Devil's Knot Fino a prova contraria. Si tratta di una pellicola drammatica del 2013, diretta da Atom Egoyan. Nel cast Reese Witherspoon, Colin Firth, Mireille Enos, James Hamrick, Kristopher Higgins, Justin Castor, Dane DeHaan, Bruce Greenwood. Il film racconta la storia di tre bambini barbaramente assassinati. Grazie ad una testimonianza la polizia arresta tre adolescenti. Il sospetto è che siano loro gli autori del delitto. E' un investigatore privato a nutrire i dubbi su questa tesi, dubbi che in seguito vengono anche alla mamma di uno dei tre bimbi morti.