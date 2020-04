Stasera in tv 26 aprile, su Rete 4 il film Exodus Dei e re, la storia di Mosè. La trama e il cast

Stasera in tv 26 aprile, su Rete 4 a partire dalle ore 21.27 è in programma il film Exodus dei e re. Genere drammatico, regia a cura di Ridley Scott e cast di eccezione. Tra gli attori Christian Bale, Aaron Paul, Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Emun Elliott, John Turturro, Indira Varma, Maria Valverde, Golshifteh Farahani. La trama: il film racconta la vita di Mosè che guidò 600mila schiavi contro il faraone egiziano Ramses attraverso l'incredibile fuga degli ebrei dall'Egitto e il ciclo delle piaghe mortali che flagellarono il Paese come narrato nel libro dell'Esodo. Il film è del 2014.