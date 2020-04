Stasera in tv 26 aprile, Non è l'Arena di Massimo Giletti. Tutti gli ospiti, ancora Coronavirus in primo piano

Stasera in tv, 26 aprile, come tutte le domeniche, La7 propone Non è l'Arena, il programma condotto in studio da Massimo Giletti. Ovviamente l'emergenza Coronavirus sarà di nuovo al centro dell'attenzione, si parlerà in particolare della Fase 2 con importanti ospiti. In studio Fabrizio Pregliasco, Maria Rita Gismondo, Luca Telese e Annalisa Malara. Annunciata anche la presenza di Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, dopo la bufera suscitata dalle sue parole sul Sud. Al dibattito parteciperanno Alessandro Sallusti, Clemente Mastella, Luca Telese e Annalisa Chirico. Un'altra parte della trasmissione sarà dedicata ai problemi degli imprenditori a causa lockdown per l'emergenza Covid. Giletti intervisterà Riccardo Maniscalco, poi interventi di Carlo Calenda, Alessia Morani e Pasquale Naccari. Giletti stasera tornerà sul caso Rizzuto: dopo l’inchiesta aperta per omicidio colposo sulla morte del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, la Procura sta indagando anche su altri decessi per Coronavirus avvenuti nell’ospedale Umberto I. In studio la testimonianza del figlio Audenzo Rizzuto. Se ne discuterà poi con Pietrangelo Buttafuoco, Stefania Prestigiacomo, Nello Di Pasquale e Marco Salvo. Prosegue il reportage nella sanità italiana, al tempo del Covid-19, tra ospedali abbandonati e grandi sprechi. Immagini, filmati, testimonianze saranno commentati da Nunzia De Girolamo, Nicola Morra e Fernando Sogari.