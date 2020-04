Oggi pomeriggio in tv 26 aprile, su Canale 5 il film Rosamunde Pilcher: la nebbia d'Irlanda. Cast e trama

Oggi in Tv, 26 aprile. Alle ore 16.49 in programmazione su Canale 5 c'è il film Rosamunde Pilcher: la nebbia d'Irlanda. Diretto dal regista Andi Niessner. Nel cast figurano Lara-Joy Körner, Hendrik Duryn, Reiner Schone, Mathias Herrmann, Rudi Knauss, Luise Deschauer. Il film racconta la storia di Keira, una ragazza del sud dell'Irlanda che vive con i genitori e alleva cavalli. Tra gli animali c'è Otello, uno stallone che ha causato la morte del fidanzato della donna. Dal giorno della tragedia l'animale vive chiuso nel suo box e non è stato più montato, mentre Keira continua a sentirsi responsabile del dramma.