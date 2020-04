Stasera in tv 26 aprile, Little Big Italy. Panella cerca il miglior ristorante italiano nel Queens di New York

Appuntamento stasera in tv, 26 aprile 2020, con Little Big Italy. Nel format - in onda alle ore 21,30 su Nove - Francesco Panella, ristoratore romano e ora anche conduttore televisivo, va alla scoperta dei più autentici ristoranti italiani in giro per il mondo.

La puntata di oggi è la quarta della terza stagione e avrà come scenario il Queens, quartiere multiculturale per eccellenza di New York. La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero che si sfidano su un piatto forte del cuoco, su quello preferito dell'amico che ha scelto il locale e sulla voglia di Panella. La vittoria alla fine è andata a Vite Vinosteria con 33 punti su Il Triangolo con 27 punti e Ornella Trattoria con 26.

