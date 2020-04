Stasera in tv 26 aprile: doppio appuntamento con "L'Allieva 2", le indagini della medicina legale su Rai1

Doppio appuntamento stasera domenica 26 aprile su Rai1 alle ore 21.25, in prima serata su Rai1, con le vicende di Alice Allevi, le giovane aspirante medico legale al quale presta il volto Alessandra Mastronardi.

Nel primo dei due episodi, Una lunga estate crudele, Alice intuisce, durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una formidabile intuizione scientifica dell’allieva svela il movente del tentato omicidio.

In Controvento, invece, Claudio ha una proposta per Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e di aprirsi al progetto di una famiglia con lei, a patto che Alice lasci l’Istituto. Alice resta di sasso: un aut aut così è impossibile da accettare. Nel frattempo, un delitto avvenuto su una barca a vela rende ancora più vicini l’allieva e il pm Einardi.