Romina Power, rivelazioni in tv a Verissimo su Al Bano: "Lui mi ama ancora e anche io. Così mi ha conquistata"

Romina Power è stata ospite del programma tv di Canale 5 a Verissimo. Ha raccontato la storia d’amore con Al Bano Carrisi.

Una coppia che è diventata famosa nella vita e dal punto di vista artistico. Nell'intervista a cuore aperto, la Power ha detto che "nulla avviene per caso, c’è un disegno karmico, a 16 anni me lo sono trovato davanti in tutto il suo splendore perché era bello da giovane”.

Romina ha anche rivelato alla conduttrice Silvia Toffanin come il cantante è riuscito a conquistarla. “Lui scriveva delle bellissima canzoni e alcune me le dedicava, era molto bello e poi mi mandava tante rose rosse anche se questo glielo aveva suggerito un produttore. Era molto riservato, timido, era meglio prima, adesso parla troppo”. Poi afferma: “lui mi ama ancora che ci vuoi fare e anche io lo amo ancora, quell’amore lì resta sempre anche se non vivono più assieme”.