Le Iene, sesso durante il consiglio comunale a Barletta in videoconferenza. Proposte hot e gemiti Video

Anche il consiglio comunale si fa in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus. Durante l'assemblea più alta di Barletta a un certo punto si sono sentiti gemiti, gridolini e proposte bollenti. “Metti la gamba su di me, che ti piace”, si sentiva dire durante la conferenze call dei consiglieri della cittadina pugliese come dimostra un video trasmesso da Le Iene (per guardare il video clicc qui).

Il video, che proponiamo dal sito del programma, ha suscitato polemiche ed è diventato virale sui social. "Indice puntato verso un assessore che però ha smentito di essere il "protagonista" di questa incredibile vicenda", spiegano Le Iene.