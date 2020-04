Rai2, "Che tempo che fa": ospiti Fico, Spadafora e Bellanova: le anticipazioni della puntata del 26 aprile

Saranno il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, il ministro delle Politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora e Renzo Piano saranno gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di 'Che tempo che fa' di domenica 26 aprile, alle 21.00, su Rai2.

L'architetto e senatore a vita, premio Pritzker nel 1998, sarà ospite del programma nel giorno in cui viene issata in quota l'ultima campata prevista dal progetto del nuovo Ponte di Genova. Dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018, Renzo Piano ha ideato il progetto del nuovo Ponte di Genova e lo ha ceduto gratuitamente, immaginando il nuovo ponte come un nastro leggero illuminato da 43 vele di luce in memoria delle 43 vittime del crollo.

Il 28 giugno scorso è stato abbattuto il lato est del Ponte Morandi, dando definitivamente il via alla ricostruzione. Il 1° ottobre 2019 a 414 giorni dal crollo è nato il nuovo viadotto sul Polcevera ed è stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d'altezza. Il 26 aprile 2020 viene issata in quota l’ultima campata.