Amici di Maria De Filippi, la versione speciale cambia nome. Tutte le novità del programma che andrà in onda

La versione speciale di Amici di Maria De Filippi ci sarà e cambia nome. Amici All Stars diventa Amici Speciali e si porrà come obiettivo quello di fare qualcosa di concreto per la lotta contro la pandemia di Covid-19.

In uno spot che ha cominciato a girare sui social, sulle note di "Strada facendo" di Claudio Baglioni, si sente una voce che recita in che modo la trasmissione cambia: "Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5, noi non vediamo l'ora e voi?".

Non sono state date ancora informazioni più precise su quelli che saranno gli ospiti, se le quattro puntate iniziali saranno confermate, ma quel che è certo è che Amici sarà una delle poche novità del palinsesto televisivo di intrattenimento delle prossime settimane. Restiamo quindi in attesa della data di partenza del programma.