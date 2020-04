Ascolti tv 24 aprile, Pavarotti: la prima visione di Rai 1 vince la gara. Bene Paperissima

La gara degli ascolti di venerdì 24 aprile la vince il docufilm "Pavarotti" su Rai 1 in prima visione tv. La prima serata Rai ha chiuso con 4.036.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Paperissima ha fatto 3.078.000 spettatori pari all’11.2% di share. Rai Due: "NCIS" in prima tv 1.997.000 spettatori pari al 6.7% di share mentre The Rookie ha chiuso con 1.759.000 spettatori e il 6.5%.

Il film "The Twilight Saga: Eclipse" su Italia Uno ha totalizzato 2.229.000 di spettatori pari all'8.3%. Su Rai3 "In guerra per amore" ha totalizzato 1.243.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%; su Rete4 "Quarto Grado" raccoglie una media di 1.597.000 spettatori con il 7.1% di share, "Propaganda Live" su La7 registra 1.519.000 spettatori con uno share del 6.8%.