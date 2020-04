Stasera in tv 25 aprile: "Radio clandestina" di Ascanio Celestini, ricostruzione eccidio delle Fosse Ardeatine

Appuntamento televisivo oggi in onda sabato 25 aprile alle 21.15 su Rai5. Nel 75esimo anniversario della Liberazione d’Italia, Rai Cultura celebra la ricorrenza con il teatro civile di Ascanio Celestini, proponendo “Radio clandestina”.

E' considerata come una delle opere più intense dell’autore. Uno spettacolo che ricostruisce i giorni che precedono e seguono, a Roma, l'eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. Quel tragico evento è il cuore di un racconto che si allarga nei tempi e nei contorni geografici; una piccola storia di Roma e d'Italia fatta di incontri e di trasformazioni urbanistiche violente, di guasti irreparabili e di ferite inferte dal fascismo.

Ascanio Celestini dà voce a un flusso di ricostruzioni di quella strage che costò la vita a 335 civili innocenti. Un racconto al tempo stesso severo per l’allestimento essenziale e lieve per l'ironia del narratore, con le musiche popolari e originali composte per lo spettacolo da Matteo D'Agostino. Lo spettacolo è stato registrato nel 2004, in occasione del 61esimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma, presso il Museo Storico della Liberazione di via Tasso, a Roma (ex carcere nazista durante l'occupazione tedesca della città).