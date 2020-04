Ciao Darwin di sabato 25 aprile: rivediamo Sara Croce Madre Natura della puntata di Davide contro Golia Video

Stasera, sabato 25 aprile, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Ciao Darwin 8. La sfida in prima serata, in replica, sarà fra i Davide e i Golia.

Madre Natura della trasmissione, la modella Sara Croce. “Il pensiero di non dover ridere davanti a quello che facevano Luca e Paolo mi faceva ancora più ridere”, afferma la modella di Garlasco a Mediaset play che le ha dedicato un servizio.

Il tema di questa puntata dell’esilarante show antropologico in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che la vede protagonista nella sesta puntata, è lo scontro tra la squadra dei Davide, capitanati da Fabio Basile, e quella dei Golia, rappresentati da Luigi Mastrangelo. Ecco l'intervista esclusiva di Mediaset Play a Madre Natura ed è l'occasione per rivederla in anteprima (clicca qui per guardare il video).