Stasera in tv 25 aprile, Petrolio-Antivirus su Rai2: puntata speciale. Gli ospiti e le anticipazioni

Gli appuntamenti di Petrolio-Antivirus non si fermato. Torna in prima serata su Rai 2 e in occasione del 25 aprile e del 75esimo anniversario della Liberazione, il programma offrirà una puntata speciale in onda oggi sabato 25 aprile alle 21.05.

Una puntata della quale possiamo fornire anticipazioni. Il 25 aprile 1945 l’Italia è libera dal nazifascismo. Il 25 aprile 2020 l’Italia insegue, insieme al resto del mondo, una diversa liberazione, combattendo una guerra contro un nemico invisibile di cui ancora non conosciamo tutte le armi.

Il Coronavirus ha cambiato radicalmente la nostra vita. Per la prima volta - fa notare una nota di presentazione Rai del programma - cambia il nostro modo di stare insieme e le piazze della Liberazione saranno vuote, i festeggiamenti saranno a distanza, ma la memoria rimane un terreno da condividere.

E mentre l’Italia si appresta alla Fase 2, mentre il mondo scopre la fragilità degli equilibri economici e politici globali nati con il dopoguerra, le scoperte scientifiche non si fermano.

Petrolio-Antivirus proporrà in esclusiva alcuni estratti del documentario di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani “The Forgotten Front”, sulla resistenza di Bologna.

Interverranno nel corso della puntata: Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che commenterà in esclusiva le immagini del film documentario “Starman”; Giacomo Gorini, immunologo dello Jenner Institute di Oxford; Pierluigi Lopalco, epidemiologo e igienista dell’Università di Pisa; Paolo Mieli, giornalista e saggista; Alessandro Barbero, ordinario di storia medievale all’Università del Piemonte Orientale; Nathalie Tocci, politologa dell’Istituto Affari Internazionali; Salvatore Dama, giornalista di Libero; Simona Siri Gerstein, giornalista del Washington Post e Vanity Fair; i corrispondenti Rai di Londra, Pechino, Berlino, New York, Parigi.