Stasera in tv 25 aprile, Ciao Darwin su Canale 5 con Paolo Bonolis: le anticipazioni della puntata

Torna, in replica, uno degli appuntamenti più fortunati - lo dicono gli ascolti che registra - di questo periodo di lockdown con gli italiani a casa davanti al teleschermo. Oggi, sabato 25 aprile, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play, ecco la trasmissione Ciao Darwin 8, l’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. La sfida in questa puntata, fa sapere Mediaset, sarà tra i Davide e i Golia.

A capitanare le due squadre che si cimenteranno in prove semiserie per fissare i caratteri dominanti del Terzo Millennio saranno, rispettivamente, Fabio Basile e Luigi Mastrangelo. Vedremo chi, nel programma di Paolo Bonolis, sarà a vincere la sfida.