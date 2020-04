Ascolti tv, debutto da record di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti". A Venezia vince Zanze XVI

Debutto da record per la sesta stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”. Il format basato sulla sfida tra ristoratori, in questo caso tutti di Venezia, ha centrato nella puntata del 23 aprile 2020 il miglior risultato di sempre della serie totalizzando 693.749 spettatori (1,56% di share). Ha toccato sino a 1.098.088 contatti con una altissima permanenza, al 63%. La puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti era stata registrata pochi giorni prima dell’alluvione che aveva colpito Venezia lo scorso 12 novembre e alla fine ha vinto Zanze XVI. Bene anche lo speciale con il collettivo The Jackal: ha totalizzato 663.176 spettatori.

