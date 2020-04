Stasera in tv 24 aprile: il film The Twilight Saga, Eclipse su Italia Uno: la trama

Appuntamento in tv stasera venerdì 24 aprile 2020, su Italia 1 alle 21.20 con The Twilight Saga, Eclipse. Il film è del 2010 e si tratta di un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephenie Meyer pubblicato per la prima volta nel 2007. Eclipse è il terzo capitolo della storia di vampiri più amati dal pubblico young adult.

Il film è diretto da David Slade. Nel cast troviamo Kristen Stewart nei panni della contesissima protagonista Bella Swan. Con lei anche Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene e Bryce Dallas Howard.

Finalmente riuniti e più innamorati che mai, l’ umana Bella e il vampiro Edward tornano a vivere la loro romanticissima e tormentata storia d’amore. Lei vorrebbe essere trasformata in vampiro, per rendere il loro amore immortale. Lui vuole salvare la sua anima e si rifiuta di assecondarla. Nel frattempo Jacob, il più caro amico di Bella, da sempre innamorato di lei, ha scoperto di essere un licantropo. Contrario alla storia d’amore dei due farà di tutto per opporvisi, ma il ragazzo mannaro sarà l’ultimo dei problemi per Bella, Edward, e l’intera famiglia di vampiri, i Cullen.

Infatti un esercito di violentissimi vampiri NeoNati senza controllo sta devastanso Seattle e minaccia di marciare verso Forks: è la vendetta di Victoria, una vampira il cui fidanzato è stato ucciso dai Cullen per difendere Bella, tempo prima. Nel frattempo, aumentando i vampiri in città, un numero sempre maggiore di ragazzi Quileute si trasforma. Infatti, per natura, a un determinato nucleo di vampiri corrisponde un egual numero di licantropi.

Cosa succederà e quali conseguenze porterà la convivenza di così tante creature soprannaturali tra gli umani?