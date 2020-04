Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, le rivelazioni: ecco perché è finita la loro relazione

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, perché è finita. A rivelarlo è il settimanale Nuovo. Secondo la fonte, riportata da Sussidiario.net Anna, non ha mai nascosto, di voler diventare nuovamente mamma dopo la gioia provata con la nascita di Andrea e di sognare il matrimonio. La cantante sognava di sposarsi in chiesa con il proprio compagno. Una divergenza d’idee avrebbe così portato alla decisione di dirsi addio e pare che la Tatangelo, dopo la decisione di separarsi, sia tornata a vivere nell’appartamento che aveva affittato dopo la prima crisi che l’aveva allontanata da D’Alessio.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati lo scorso 3 marzo 2020. L'annuncio è arrivato via social (leggi).