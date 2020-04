Rete 4, la Ciociara per celebrare il 25 aprile e il documento sull'amicizia fatale Hitler e Mussolini

Il capolavoro di Vittorio De Sica con Sophia Loren, 'La Ciociara', e il documento 'L’amicizia fatale - Hitler e Mussolini' celebrano - sabato 25 aprile, dalle ore 21.30 - la festa nazionale della Repubblica Italiana, su Retequattro.

In apertura di serata la pluripremiata opera del 1960, il cui soggetto è un adattamento di De Sica e Cesare Zavattini dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia.

Le vicende narrate, romanzate, raccontano uno dei tanti crimini di guerra di quell’epoca: la marocchinata. Lo stupro e la violenza dei goumier, soldati marocchini parte dell'esercito francese tra 1908 e 1956, sulle donne italiane. Con questo ruolo, la 26enne Loren viene consacrata stella del cinema, vincendo David di Donatello, Nastro d'argento, Oscar come Miglior attrice protagonista, Prix d'interprétation féminine a Cannes e Bafta come Miglior attrice straniera. La pellicola ottiene anche un Golden Globe come Miglior film.

A seguire, 'L’amicizia fatale - Hitler e Mussolini' indaga il rapporto tra i due. Amici, rivali, Hitler e Mussolini sono legati in maniera indissolubile. Dapprima uno è il maestro e l'altro l’ammiratore. Poi uno diventa il Führer e l'altro un vassallo. Continua a unirli la megalomania e la distruzione: caratteristiche che porteranno solo guerre e sofferenze, senza precedenti, per l’intera Umanità.