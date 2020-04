Alex Britti, esce oggi 24 aprile il nuovo singolo "Una parola differente": il cantante spiega il brano

E' il giorno del nuovo singolo di Alex Britti. 'Una parola differente' arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 24 aprile.

Il cantautore parla del suo nuovo brano. "A volte - dice - cerchiamo di fare cose impossibili per stupire la persona che ci piace, parliamo in un modo diverso, esageriamo comportamenti di solito giusti ma che al momento non ci sembrano idonei e lo facciamo solo per far colpo, per sorprendere, invece basta essere se stessi e attendere che cose normali e spontanee facciano il loro corso, uno sguardo, un caffè preso insieme, due chiacchiere normali, insomma credo che la cosa principale sia essere sempre noi stessi e stimolare l’altra/o a fare lo stesso, magari guardarti dormire mentre albeggia vale più di mille sorprese".