Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci, anticipazioni seconda puntata del 30 aprile: le paure di Laura

Appassionante e seguita la prima puntata della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci vivi e lascia vivere. Possiamo anticipare quello che succederà nella seconda puntata di Giovedì 30 aprile sulla rete ammiraglia della Ra1 alle ore 21.15.

Per approfondire leggi anche: Elena Sofia Ricci e Emma Quartullo: mamma e figlia interpretano Laura Ruggero

Toni decide di aiutare Laura. Grazie a questo amico di vecchia data, la donna avvia un'attività. Purtroppo, però, la strada è in salita. Le cose non vanno affatto come Laura sperava. La Ruggero scopre che Marilù le sta mentendo e poco dopo decide di aiutarla e coinvolgerla nella sua attività. Mentre Toni si prodiga per fare una sorpresa alla famiglia di Laura, Giada nel corso di una lite svela qualcosa che la madre e i suoi fratelli ignoravano. Poi va via di casa. Laura ha paura e chiede ancora una volta aiuto a Toni.