Elena Sofia Ricci e Emma Quartullo: mamma e figlia interpretano Laura Ruggero: chi è la giovane attrice

Stasera giovedì 23 aprile, su Rai1, Elena Sofia Ricci protagonista in tv con la prima delle puntate della fiction Vivi e lascia vivere. Sul set anche la figlia, Emma Quartullo. Mamma e figlia interpretano il personaggio di Laura Ruggero, in due fasi diverse della sua vita: l'adolescenza e l'età adulta.

Nata nel 1996, Emma Quartullo si è diplomata al Liceo Classico, poi si è laureata all'Università di Roma Tre, nel corso di studi Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (DAMS). Suona il pianoforte ed è appassionata di fotografia. Spesso le modelle prescelte per i suoi scatti sono la madre Elena Sofia Ricci e la sorella Maria Mainetti. Nel 2014 ha iniziato i suoi studi di recitazione e dopo aver collaborato a cortometraggi come ‘Il dio degli uomini è un barbone' e ‘Zebra' di Cristiano Ciliberti, nel 2017 ha interpretato un piccolo ruolo nel decimo episodio della serie tv Don Matteo 11. A breve la rivedremo in tv nella fiction Vivi e lascia vivere.

Emma Quartullo è nata dalla relazione di Elena Sofia Ricci con Pino Quartullo. Fanpage.it riferisce che l'attore, regista e doppiatore, attualmente sposato con la giornalista Margherita Romaniello, oltre a numerosi spettacoli teatrali, ha anche recitato in fiction di successo come Lo zio d'America 2; Provaci ancora Prof!; Distretto di polizia 8; Fratelli Detective e L'ispettore Coliandro. Il 20 ottobre 2001, Elena Sofia Ricci ha sposato il compositore Stefano Mainetti, da cui ha avuto la figlia Maria. Le sorelle Maria e Emma sono legatissime.