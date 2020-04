La Repubblica, cambio di direttore: Molinari al posto di Verdelli. Giannino a La Stampa

Carlo Verdelli non è più il direttore di La Repubblica. La risoluzione del contratto è stata comunicata dall’editore, il gruppo editoriale Gedi, controllato dalla famiglia Agnelli-Elkann. Al suo posto è stato nominato Maurizio Molinari (56 anni), ex direttore de La Stampa.

Verdelli (62 anni), era stato nominato direttore nel febbraio del 2019 per sostituire Mario Calabresi. In precedenza era stato vicedirettore al Corriere della Sera ma anche direttore di Vanity Fair e della Gazzetta dello Sport. Verdelli da tempo è vittima di minacce da parte di gruppi neofascisti e proprio in queste ore era in atto una campagna social di sostegno utilizzando gli hashtag #iostoconverdelli e #antifascistisempre.

Il Consiglio di Gedi ha approvato anche altre nomine: Massimo Giannini assumerà l’incarico di direttore de La Stampa e di Gedi News Network (il network dei giornali locali); Pasquale di Molfetta (Linus) sarà il direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo (Radio DeeJay, Radio Capital e m2o) e Mattia Feltri assumerà la direzione dell’Huffington Post, continuando a firmare il Buongiorno de La Stampa.