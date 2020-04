Flavio Briatore, smentita sulla nuova fidanzata Dana: il post arrabbiato del manager

Nuova fidanzata per Flavio Briatore, aveva rivelato il settimanale Chi (leggi). Arriva però la smentita del manager. Sulla sua pagina Instagram Briatore si scaglia nuovamente contro i giornali di gossip smentendo l’ennesima notizia sulla sua vita privata. La fidanzata che gli è stata attribuita è la giovane e affascinante Dana.

“Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata – sono le sue parole sul social -. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto che, in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più #fakenews #notiziefalse #giornalismospazzatura”.