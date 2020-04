Stasera in tv 23 aprile: programmi e film, cosa vedere. Da Vivi e lascia vivere a Pirati dei caraibi

Stasera in tv giovedì 23 aprile 2020 con programmi e film di primo piano. Molto attesi, a cominciare dalla prima puntata della fiction "Vivi e lascia vivere" su Rai Uno.

Pellicole dal grande al piccolo schermo come "Baby Driver – Il genio della fuga" su Rai Due e "Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare" su Canale 5.

Ecco una miniguida per gli italiani costretti a casa nei giorni del lockdown. C'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Rai Uno 21.25 – Vivi e lascia vivere (Serie Tv)

Rai Due 21:20 – Di mamma ce n'è una sola (Commedia)

Rai Tre 21:20 – Baby driver: il genio della fuga (Film d'azione)

Rai Movie 21:10 – La ragazza del treno (Film thriller)

Rete 4 21:25 – Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:20 – Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (Film d'avventura)

Italia Uno 21:20 – Bus 657 (Film thriller)

Luke (Jeffrey Dean Morgan) si trova in difficoltà economiche e non sa come pagare le cure della figlia, malata di cancro. Luke, insieme al suo collega Cox, decide di derubare il casinò del suo capo, Francis Silva (Robert De Niro), uomo senza scrupoli invischiato in attività illecite. La rapina però si complica e Luke è costretto a sequestrate il bus 657.

La5 21:10 – 5 appuntamenti per farla innamorare (Film commedia)

La7 21:15 – Piazzapulita (Programma d'approfondimento)

TV8 21:00 – La notte dei record (Talent Show)

Sky Cinema Uno 21:15 – Furious: gli ultimi guerrieri (Film d'azione)

Ambientato nel 13° secolo, il film racconta delle imprese dei mongoli e il loro leader Batu Khan che tengono sotto scacco gran parte del mondo. Quando decidono di muovere verso l'Europa, si imbattono in un gruppo di valorosi combattenti russi, pronti a tutto per fermarli.