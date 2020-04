Stasera in tv 23 aprile, "Southpaw - L'ultima sfida". Film sulla boxe in visione su Rai 4 dalle 21,20

Stasera in tv, giovedì 23 aprile 2020, va in onda il film "Southpaw - L'ultima sfida" su Rai 4 (ore 21,20). Una storia di boxe, cadute e rinascite, tra incidenti tragici, alcol, allenamenti e grandi sfide con protagonista Jake Gyllenhaal.

La trama: il pugile Billy 'The Great' Hope è il campione in carica di pesi medi. Si trova al massimo della forma quando un tragico incidente gli uccide la moglie e rovina per sempre i suoi giorni, costringendolo a una vita con i propri demoni personali. La sua esistenza scivola così in una spirale senza fine fino al giorno in cui incontra Tick, un ex pugile che decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva e di riportarlo ai tempi migliori della sua carriera.