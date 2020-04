Stasera in tv 23 aprile, "Baby Driver - Il genio della fuga" in prima visione su Rai 3. Con Kevin Spacey

Stasera in tv, giovedì 23 aprile 2020, va in onda in prima visione il film "Baby Driver - Il genio della fuga" su Rai 3 (ore 21.20). Pellicola americana del 2017 con Kevin Spacey e Ansel Elgort protagonisti, circa due ore di durata, racconta di un giovane che alla guida di un'auto è in grado di compiere le più spericolate e pericolose evoluzioni. Questa sua abilità viene sfruttata da Doc, un criminale dall'aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. In mezzo si instaura anche una storia d'amore con una cameriera di un fast food per un finale tutto da vedere.