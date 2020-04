Video Bryan May e Roger Taylor suonano "We are the champions" dei Queen con Adam Lambert

I leggendari superstiti dei Queen, Brian May e Roger Taylor, durante questo periodo di isolamento a causa dell'emergenza Coronavirus, stanno allietando i loro fans con mini concerti giornalieri e tutorial su Instagram. Video che tengono incollati migliaia di appassionati per vedere i virtuosismi dei loro beniamini con chitarra e batteria. Così May (qui insegna Bohemian Rapsody) e Taylor sono andati oltre e hanno suonato, per l’occasione, l’iconica hit dei Queen, We Are The Champions condividendo sui rispettivi profili il video. Con loro anche Adam Lambert che li affianca nel tour che qualche settimana fa è stato interrotto in Australia. May e Taylor avrebbero dovuto continuare il loro tour con Lambert nel Regno Unito e in Europa, alla fine di maggio. Ma i concerti sono stati spostati tutti nel 2021.