Clio Make Up ha partorito: l'influencer mamma per la seconda volta, è nata Joy

Clio Zammatteo è diventata mamma per la seconda volta. La famosa blogger e imprenditrice, conosciuta come Clio Make Up dal popolo dei social, ha partorito dando alla luce la piccola Joy e lo ha annunciato su Instagram. Nella foto Clio ha la mascherina, abbraccia la sua Joy e con la mano destra fa il segno della vittoria. Il periodo pre parto era stato molto complicato in pieno Coronavirus con Clio che, per paura degli effetti collaterali del virus a iniziare dalla corsa alle armi negli Usa, aveva deciso di lasciare New York per trasferirsi in un altro Stato (clicca qui). Nelle scorse il parto e tutto è andato bene.