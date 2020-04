"Il segreto", soap di Canale 5: anticipazioni 27 aprile – 2 maggio. Il ritorno di Francisca a Puente Viejo

La soap Il segreto, conquista ascolti e appassionati affezionati. Sveliamo cosa succederà negli episodi in onda da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio, nella fiction di Canale 5 che comincia alle ore 16.10.

Al centro della trama c'è donna Francisca Montenegro che tornerà a Puente Viejo. Si rifugerà in casa di Isabel e le chiederà di non svelare a nessuno il suo ritorno. Nel dettaglio.

Lunedì 27 aprile Matias decide di fidarsi di Alicia e di collaborare con lei. Marcela, intanto, è sempre più insofferente verso la sua indifferenza. Tomas nota che la donna è ancora presa da Matias. Così, pur essendo innamorato di Marcela decide di rinunciare a lei. Adolfo si rende conto che i minatori lavorano in condizioni pessime. Chiede a sua madre di fare qualcosa.

Martedì 28 aprile Tomas non riesce a stare lontano da Marcela. Torna a farle visita venendo meno alla promessa fatta a sua madre. Isabel attende con ansia un misterioso ospite. Manuela sorprende Rosa e Adolfo mentre si scambiano un bacio. Rosa tenta in tutti i modi di convincerla a non rivelare ciò che ha visto a Don Ignacio.

Mercoledì 29 aprile Marta non vede l'ora di partire per Bilbao per non vedere più Adolfo. Ramon, però, racconta a don Ignacio aneddoti terribili su quella città e così, la partenza diventerà un'ipotesi sempre più remota e ciò sconvolgerà Marta. Al contrario, Rosa e Carolina saranno al settimo cielo. L'ospite misterioso di Isabel è Francisca Montenegro.

Giovedì 30 aprile Francisca chiede a Isabel di mantenere il segreto sul suo arrivo a Puente Viejo. Nessuno dovrà saperlo. Tomas e Adolfo notano che la loro madre è sempre più strana. I minatori temono per la loro vita, dato che i crolli diventano sempre più frequenti. Ormai sono pronti a scioperare. Non hanno più intenzione di subire.

Venerdì 1 maggio Francisca rivela a Isabel il motivo del suo ritorno a Puente Viejo. Ha un nuovo, diabolico piano. I minatori, intanto, si riuniscono con Matias e lo eleggono loro leader nella lotta contro il padrone. Il giovane consiglia loro di dare inizio a uno sciopero a oltranza. Carolina vorrebbe che Pablo parlasse a Don Ignacio della loro relazione.

Sabato 2 maggio Manuela scopre che Rosa continua a frequentare Adolfo e minaccia di dirlo al padre. Per Marcela, intanto, è ormai chiaro che lei e sua figlia non rappresentano affatto una priorità per Matias. Anche Marta ha un corteggiatore. La giovane, infatti, nota che Ramon dimostra un interesse sempre maggiore nei suoi confronti.