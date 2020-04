"Una vita", anticipazioni della soap di Canale 5 da domenica 26 aprile al primo maggio

La soap di Canale 5 alle ore 14.10, Una vita, continua ad appassionare. Possiamo anticipare gli episodi da domenica 26 aprile a venerdì 1 maggio. Telmo viene ancora detestato da Lucia che ritiene che l'uomo non l'abbia mai amata e che l'abbia fatto per interesse. E poi c'è il segreto su Genoveva. Ecco le anticipazioni.

Domenica 26 aprile

È un brutto periodo per la cantante Bellita. La donna, infatti, è molto triste perché sente che il suo pubblico l'ha ormai dimenticata. Tuttavia, ci pensano Fabiana e Marcellina a rincuorarla. Le due le dimostrano di ammirarla ancora come un tempo.

Lunedì 27 aprile

Antonio si reca da Ramon per chiedergli aiuto. Vorrebbe che il padre lo aiutasse nella procedura per ottenere l'indulto. Inoltre, gli racconta come si sono svolti i fatti che hanno portato alla morte di Celia. Ramon, tuttavia, non ha alcuna intenzione di dargli una mano.

Martedì 28 aprile

Samuel e Genoveva sono vittime della perfidia delle donne di Acacias. I due sono visibilmente scossi per l'onta subita, ma non hanno intenzione di dare soddisfazione ai paesani. Così, continuano a comportarsi come se nulla fosse.

Mercoledì 29 aprile

Lolita sta leggendo il giornale quando fa un'interessante scoperta. Trova una foto di Genoveva associata a un articolo che parla di un gruppo di persone che sono state arrestate. Il titolo dell'articolo recita: "Dieci persone arrestate in una taverna".

Giovedì 30 aprile

Il ritaglio di giornale che riguarda Genoveva fa il giro di Acacias. Sono in tanti a leggere l'articolo che la riguarda. Tra questi anche Casilda e Fabiana, oltre a Lolita che lo ha letto per prima. Ovviamente non mancheranno di far sapere a Genoveva, di aver scoperto questo retroscena sul suo conto.

Venerdì 1 maggio

Rosina abbandona il travestimento. Non sa che quello che sta facendo è molto pericoloso. Due uomini, infatti, si aggirano per il villaggio in cerca di lei. Intanto, Lucia continua a provare risentimento contro Telmo. Ogni volta che ha modo di relazionarsi con lui, lo tratta come fosse un traditore. Ritiene ancora che il suo unico scopo sia sempre stato quello di appropriarsi dei suoi soldi.