Jovanotti, il video del docutrip in bici di Non voglio cambiare pianeta e la decisione sul Festival di Sanremo

Lorenzo è tornato. Jovanotti arriva in tv con un progetto originale tutto da vedere, basta solo aspettare due giorni. Parliamo di 'Non voglio cambiare pianeta'. Un 'docutrip' (il termine è stato coniato dallo stesso artista) che documenta il viaggio in bicicletta in Sudamerica di Lorenzo, durato un mese e mezzo tra Cile e Argentina. Le 16 puntate, ognuna da circa un quarto d'ora, saranno disponibili su RaiPlay da venerdì 24 aprile (guarda qui il video).

Jovanotti ha presentato l'appuntamento in una conferenza stampa su Zoom e ha parlato anche del Festival di Sanremo 2021. "Sono grande amico di Amadeus e di Fiorello, abbiamo cominciato insieme. Ma siamo ad aprile e non posso sapere cosa succederà tra un anno e se sarò al prossimo Festival di Sanremo. Vedremo", ha risposto a una domanda specifica. "Quest'anno - ha aggiunto - la mia non è stata un'assenza. Non ho mai avuto intenzione di andare, non avevo un progetto artistico da portare e in realtà non vedevo l'ora di fare questo viaggio. Non è mai stata prevista la mia presenza a Sanremo".