Stasera in tv 22 aprile 2020: Tu sì que vales con la replica di una puntata memorabile. Le anticipazioni

Torna in replica Tu su sì que vales con la seconda puntata dell’edizione 2019. Appuntamento stasera, 22 aprile 2020, su Canale 5 alle ore 21.20.

In giuria di Sabrina Ferilli e ancora Maria De Filippi nel popolare talent show. La puntata di stasera si apre con la gaffe di Belen Rodriguez, conduttrice accanto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. “Facciamo un rassunto“, saranno le parole con cui Belen aprirà la seconda puntata. “Belen, riassunto non rassunto!”, sarà il commento di Maria De Filippi a cui la showgirl risponderà affermando di essere comunque di madrelingua spagnola.

Concorrenti: il pianista e ballerino Patrizio Ratto, ex allievo della scuola di Amici ma anche agli acrobati Scandinavian Boards. E ancora: il memorizzatore Shijir-Erdene Bat-Enkh, i ballerini ti tip-tap Emanuele e Leonardo D’Angelo, l’acrobata Oleg Tatarynov e la bambina narratrice di favole Marianna Giordano. Anche la Scuderia Gerry Scotti avrà i suoi rappresentanti con il cantante comico Valerio Zanchè, il monologhista Stefano Bonesini e il ballerino Maurizio Midiri. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.