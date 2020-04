Televisione, continuano fino al 30 aprile le maratone di Sky Atlantic: ecco cosa vedere

Resta acceso ancora fino al 30 aprile Sky Atlantic Maratone (canale 111 di Sky), il pop-up channel che mette insieme il meglio del panorama serie tv targato Sky.

"Sky - fa sapere l'emittente - continua a offrire al pubblico a casa quante più alternative e modalità di fruizione possibile, mettendo a disposizione alcuni tra i più grandi successi seriali, non stop sul canale e sempre disponibili nella library on demand".

E ancora, 'Catch-22', il manifesto contro la follia della guerra firmato George Clooney; Warrior, la serie action basata sugli scritti del leggendario Bruce Lee; 'Kidding', il ritorno in tv Jim Carrey, la satira di 'Our Cartoon President e Trust', sul rapimento di John Paul Getty III, nipote del magnate dell’industria petrolifera J.Paul Getty.

In attesa della nuova Save me too, su Sky Atlantic Maratone anche la serie Sky Original inglese Save me. E dal 25 al 27 aprile, tre giorni per un’imperdibile maratona di tutte le sei stagioni complete di 'House of Cards', la premiata e amatissima serie tv sugli scandali e gli intrighi che circondano lo Studio Ovale della Casa Bianca e gli Underwood, interpretati da Kevin Spacey e Robin Wright.