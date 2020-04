Stasera in tv 22 aprile: programmi e film, cosa vedere. Belen, Alberto Angela e pellicole super

Programmi e film in tv di stasera 22 aprile 2020. Ecco le proposte dei vari canali con gli italiani a casa per il lockdown. Su Rai1 viaggio nella bellezza dell'Italia col programma di Alberto Angela "Meraviglie – La Penisola dei tesori". Su Canale 5 replica di "Tu sì que vales" con Belen Rodriguez.

Film di primo piano con "Quello che veramente importa" su Rai Due, "Amore, cucina e curry" su Rai Movie e "Jurassic Park III" su Italia Uno.

Una piccola sintesi per non perdersi nelle offerte dei palinsesti.

Rai Uno 21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori (Documentario)

Rai Due 21:20 – Quello che veramente importa (Film commedia)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Amore, cucina e curry (Film commedia)

La famiglia Kadam si trasferisce dall'India in Europa per cercare un futuro migliore. Arrivati nel Sud della Francia, decidono di aprire un ristorante sfruttando le conoscenze e le doti culinarie del figlio Hassan, che si dimostra da subito uno cuoco abile. I Kadam dovranno però fare i conti con Madame Mallory, una chef di fama internazionale che ostacola i loro piani.

Rete 4 21:25 – Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Canale 5 21:20 – Tu sì que vales (Programma di intrattenimento)

Italia Uno 21:20 – Jurassic Park III (Film di fantascienza)

La5 21:10 – Il romanzo di un amore (Film sentimentale)

La7 21:15 – Atlantide – Mondi e tendenze

TV8 21:30 – L'uomo bicentenario (Film di fantascienza)

Sky Cinema Uno 21:15 – Domino (Film poliziesco)

Ambientato in una Copenhagen sconvolta dalla piaga del terrorismo, il film racconta la storia dell'ufficiale di polizia danese Christian Toft. L'uomo cerca giustizia per l'omicidio del suo collega ed amico Lars Hansen, ucciso da un membro dell'ISIS. Mentre è alla ricerca della verità, Christian si renderà conto che nell'uccisone di Lars la CIA ha avuto un ruolo determinante e che non tutto è come sembra.