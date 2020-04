Samanta Togni, compleanno strano: "Ma ero con le persone che amo". Ecco con chi e come ha festeggiato

"E' stato un compleanno “strano”... ma intorno a me c’erano le persone che amo... e questo è quello che conta". Lo scrive sul suo profilo Instagram la ballerina Samanta Togni, star di Ballando con le Stelle. Il 21 aprile Samanta ha compiuto 39 anni. Una festa in piena quarantena da Coronavirus, trascorsa insieme al marito Mario Russo e al figlio Edoardo. Non è mancato un collegamento con tanto di diretta social con Samuel Peron e la sua compagna Tania Bambaci, visto che compiva gli anni anche Samuel, nato lo stesso giorno, ma nel 1982.Ovviamente per Samanta pioggia di auguri, spesso con l'invio di vecchie foto o video particolarmente significativi.