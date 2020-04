Stasera in tv 22 aprile, riecco i dinosauri: Jurassic Park III su Italia 1

Stasera in tv terzo capitolo della saga dei T-Rex, stavolta diretta da Joe Johnstone. Jurassik Park III è del 2001 e andrà in onda su Italia1 alle 21,20.

La trama: un avventuriero e sua moglie convincono il paleontologo Alan Grant, alla ricerca di fondi per studiare il grado di intelligenza dei velociraptor, e altri 4 compagni di viaggio a fare un tour a bordo di un aereo a Isla Sorna. L'isola, tempo addietro sede del famoso parco preistorico, si e' trasformata in un ambiente perfetto per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. Quando i sette, vittime di un incidente, rimangono bloccati sull'isola, il dottor Grant capisce le vere intenzioni dell'avventuriero e di sua moglie.

