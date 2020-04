Michelle Hunziker, il video dello scherzo de Le Iene durante la quarantena: la figlia Aurora tradita

Le Iene sono tornate in tv dopo una lunga assenza causa Coronavirus e, oltre ai servizi sull'attualità e il Covid 19, non è mancato il consueto scherzo a un personaggio del mondo dello spettacolo. La vittima è Michelle Hunziker. La showgirl svizzera si trova testimone del tradimento, in casa sua, durante la quarantena. Scopre in flagrante Goffredo, il fidanzato della figlia Aurora (avuta durante il matrimonio con Eros Ramazzotti), a letto con Sara, amica dei due. A organizzare lo scherzo Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis.

