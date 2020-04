Stasera in tv 21 aprile, Giovanni Floris con diMartedì su La7. Approfondimenti su Coronavirus e Giuseppe Conte

Spazio, 30 anni fa veniva messo in orbita il telescopio Hubble

Milano, 21 apr. (askanews) - Il telescopio spaziale Hubble compie 30 anni. Era il 24 aprile del 1990 quando lo Space Shuttle "Discovery" partì dalla base spaziale Nasa di Cape Canaveral, in Florida, per la missione Sts-31 che aveva come obiettivo mettere in orbita il nostro "occhio sull'Universo". Tuttavia sin da subito ci si rese conto di un problema; per un difetto di fabbricazione il ...