La Casa di Carta, quanto guadagnano gli attori della serie Netflix più vista

Petrolio: prezzo barile va sotto zero, prima volta nella storia

New York, 20 apr. (askanews) - Da oro nero a merce che sembra non volere più nessuno. Il prezzo del petrolio, per la prima volta nella storia, è andato sotto zero. In una giornata di contrattazioni senza precedenti a New York, i futures sul greggio Wti in scadenza a maggio sono precipitati fino a zero arrivando anche su valori negativi per poi tornare leggermente in positivo. Un crollo legato al ...