Coronavirus, la tuta di Chiara Ferragni da quasi 400 euro è già sold out

In pochissime ore la nuova capsule collection di Chiara Ferragni, in collaborazione con un noto marchio sportivo, è andata sold out. Felpa e pantaloni della tuta costano 195 euro ciascuno, per un totale di 390 euro. La collezione firmata dall'influencer prevede anche un paio di sneakers in due versioni di colore differenti, il cui costo è di 215 euro. Così l'influencer moglie di Fedez riesce a rendere sold out qualsiasi tipo di collezione, alla faccia del lockdown, ma evidentemente il target a cui fa riferimento non è stato toccato dalla crisi legata all'emergenza del Coronavirus. In ogni caso qualsiasi cosa tocca Chiara Ferragni diventa business.

