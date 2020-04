Stasera in tv 20 aprile 2020: la leggenda dei Doors su Rai5: rare immagini e interviste inedite

Un programma imperdibile per gli amanti della musica ed è in programma stasera. Ecco il documentario “The Doors – Mr Mojo Risin’: The Story of L.A. Woman”, in onda lunedì 20 aprile alle 23.45 su Rai5 e racconta la genesi di un album che ha fatto la storia della musica: “L.A. Woman” dei Doors.

Attraverso rare immagini di repertorio e interviste inedite, il documentario spiega come è nato un capolavoro e restituisce il ritratto di un musicista scomparso troppo presto, che con la sua band ha influenzato intere generazioni. L.A. Woman, sesto ed ultimo album dei Doors, è il testamento del “Re Lucertola”, alias Jim Morrison.

Il capolavoro dell’album è "Riders On The Storm", struggente epitaffio in chiusura di disco, ma anche il racconto dell'America delle autostrade che tagliano il deserto sconfinato, una via di fuga dalla Los Angeles malinconica e decadente, fatta di eccessi e disorientamento. I Doors sono ancora capaci di aprire “le porte della percezione”, e l’iniziazione alla musica rock delle nuove generazioni passa ancora per la band che più di altre ha saputo influenzare più di una generazione. Per chi li ama da sempre, è l’occasione per entrare nell’architettura del disco, tracciandone il concepimento, l’ispirazione e la realizzazione.