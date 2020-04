Uomini e donne, la storica trasmissione di Maria De Filippi è ripartita con una nuova formula

Coronavirus, folla ai funerali. "Chiusa" la città di Saviano

Roma, 20 apr. (askanews) - Un funerale molto partecipato con folla in strada a Saviano, in provincia di Napoli, per l'ultimo saluto al sindaco. E la decisione di chiudere la cittadina, proclamandola zona rossa, per impedire il sorgere di un focolaio di contagio da coronavirus. Da oggi Saviano si presenta così: pattuglie in strada e cittadina chiusa, non si entra e non si esce. Pochissime le ...