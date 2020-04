Stasera in tv 20 aprile, su La7 il film Flightplan mistero in volo con Jodie Foster. Trama e protagonisti

Flightplan - Mistero in volo. E' il titolo del film in programmazione stasera in tv, 20 aprile, su La7. Un thriller americano del 2005 diretto da Robert Schwentke con un cast notevole: Jodie Foster, Kate Beahan, Sean Bean, Peter Sarsgaard, Marlene Lawston. La trama: Kyle riporta a casa la sala del marito a bordo di un aereo, lui è morto suicida. Viaggia insieme alla figlia Julia. In volo la donna si addormenta e quando si sveglia la bambina non c'è più. Scomparsa ogni traccia anche della sua salita nel velivolo al punto che Kyle rischia di passare per pazza. Le emozioni e i colpi di scena si moltiplicano fino alla fine.