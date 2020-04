Il Paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate dal 20 aprile al 24 aprile 2020: trame e colpo di scena

Siamo alla settimana finale di uno degli appuntamenti più seguiti dagli italiani del pomeriggio in tv. Parliamo della soap Il paradiso delle signore che va in onda su Rai1 da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile 2020. In questa data è previsto l'ultimo episodio (leggi).

Poi dal 27 aprile andranno in onda le repliche. Le riprese sono state sospese a causa dell'emergenza Coronavirus. Intanto ecco gli ultimi episodi inediti. della soap, in onda alle ore 15:40, si fermerà solo domani martedì 21 aprile, quando Rai1 lascerà spazio alla diretta dal Senato dell'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Lunedì 20 aprile

Vittorio e Marta parlano della ricorrenza del 25 aprile. Conti racconta alla moglie cosa ha vissuto la sua famiglia mentre infuriava la guerra. Vittorio Conti ha intenzione di celebrare nel migliore dei modi la festa della Liberazione. Così, si confronta con Armando, che è membro dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Mercoledì 22 aprile

Federico si è sottoposto all'intervento. Così, Luciano fa rientro a Milano. Non appena torna, avverte il desiderio di andare a trovare Clelia. Le amiche di Gabriella, le tendono un tranello per fare in modo che riveda Salvatore. La donna, però, non la prende affatto bene. Parlare con Salvatore, le ha dato solo la certezza che la loro storia sia finita.

Giovedì 23 aprile

Marta e Vittorio finalmente ritrovano la serenità. Sono sempre più convinti del volere adottare un bambino. Riccardo e Ludovica hanno intenzione di sposarsi e Angela non può che essere avvilita. Così, accarezza l'idea di lasciare Milano. Non riuscirebbe mai ad assistere alla loro felicità.

Venerdì 24 aprile

Ludovica ha ottenuto ciò che voleva, tuttavia non ha affatto seppellito l'ascia di guerra con Riccardo. Salvatore non si arrende. Vuole riconquistare Gabriella. Così, le lascia un bigliettino in atelier. Il destino è beffardo. Agnese intercetta il biglietto e si intromette nella coppia. Riccardo, nonostante tutto, ha intenzione di aiutare Angela a riabbracciare il figlio. È il suo ultimo gesto d'amore per lei.